Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

«5 ноября на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог Виталий Жигалин. На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером», — сказано в опубликованном некрологе на Facebook-странице Самарского академического театра имени Горького.
Виталий Жигалин известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Раскол» — всего порядка 20 проектов, пишет «РГ».