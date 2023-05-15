Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов

Советский актер из "Битвы за Москву" и "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов скончался на 80-м году жизни, сообщают РИА Новости.

Кадр из фильма "Юнона и Авось"

О смерти актера сообщил государственный театр "Ленком".

В пресс-релизе указано, что Владимир Кузнецов ушел из жизни 12 мая. Причина смерти не указана.

Прощание с актером состоится 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы, сообщает пресс-служба театра.

В театре также подчеркнули, что Владимир Кузнецов служил в "Ленкоме" 45 лет — с 1969 по 2014 годы. В театр он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

Биография

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицк Челябинской области.

В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ и сразу пришел в театр "Ленком". Там он работал 25 лет, до 2014 года.

Актер снялся в 40 фильмах и сериалах. Зрителю он известен по ролям в фильмах "Битва за Москву", "Юнона и Авось", "Тихое следствие", "В полосе прибоя".

На сцене "Ленкома" Кузнецов играл в спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры", "Королевские игры".

Артист также часто снимался в сериалах, он появлялся в "Рублевка live", "Доктор Тырс", "Час Волкова", "Дорожный патруль" и других заметных проектах.