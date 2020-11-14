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Жизнь

Умер Армен Джигарханян

14 ноября утром народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщает «Интерфакс» .

Армен Джигарханян.
Армен Джигарханян.
Planeta.ru в youtube.com

«Сердце остановилось в шесть утра», — сказал друг артиста Артур Согомонян.

Он уточнил — причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницы. Так, в июня 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции, пишет Lenta.ru.

В августе прошлого года его также госпитализировали, однако позже заявили, что артист проходит плановый осмотр.

В 2018 году Джигарханян попадал в больницы пять раз.

Об актере

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года.

С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

В свое время Валентин Гафт посвятил ему такие строки: «Намного меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

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