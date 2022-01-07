Умер автор песенки крокодила Гены про день рождения

Умер советский и российский поэт, сценарист Александр Тимофеевский. Больше всего его знают как создателя текста для песни крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка».

Тимофеевскому было 88 лет. Причины смерти не раскрываются, пишет «Лента».

О печальном событии в соцсетях рассказал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. По его словам, песенка «Пусть бегут неуклюже» была гимном для каждого человека из СССР.

«Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта „Песня года“ в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи», — заявил он.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года. Он работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», а также был худруком кинотеатра «Баррикады».

Принесшую ему популярность песню крокодила Гены он создал совместно с композитором Владимиром Шаинским.