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Жизнь

Умер автор песенки крокодила Гены про день рождения

Умер советский и российский поэт, сценарист Александр Тимофеевский. Больше всего его знают как создателя текста для песни крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка».

Мультфильм "Чебурашка"
Мультфильм "Чебурашка"
Кинопоиск

Тимофеевскому было 88 лет. Причины смерти не раскрываются, пишет «Лента».

О печальном событии в соцсетях рассказал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. По его словам, песенка «Пусть бегут неуклюже» была гимном для каждого человека из СССР.

«Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта „Песня года“ в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи», — заявил он.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года. Он работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», а также был худруком кинотеатра «Баррикады».

Принесшую ему популярность песню крокодила Гены он создал совместно с композитором Владимиром Шаинским.

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