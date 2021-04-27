Умер Черный Абдулла из культового фильма «Белое солнце пустыни»

Кавсадзе госпитализировали в конце ноября прошлого года с острой дыхательной недостаточностью, актера перевели на искусственную вентиляцию легких.
Чуть позже сообщалось, что он вылечился от коронавируса.
Однако в феврале актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией.
Два месяца медики боролись за жизнь Кавсадзе, но спасти его не смогли, пишет «Росбалт».
Об актере
Кавсадзе — ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.
Широкой публике он известен по ролям в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».