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Жизнь

Умер Черный Абдулла из культового фильма «Белое солнце пустыни»

Скончался известный актер Кахи Кавсадзе. Он умер в клинике Тбилиси на 86-м году жизни, сообщает «Рустави 2».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Кавсадзе госпитализировали в конце ноября прошлого года с острой дыхательной недостаточностью, актера перевели на искусственную вентиляцию легких.

Чуть позже сообщалось, что он вылечился от коронавируса.

Однако в феврале актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией.

Два месяца медики боролись за жизнь Кавсадзе, но спасти его не смогли, пишет «Росбалт».

Об актере

Кавсадзе — ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.

Широкой публике он известен по ролям в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».

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