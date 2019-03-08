Умер депутат АКЗС Александр Гуков

Александр Васильевич Гуков родился 6 августа 1947 года в селе Ключи Ключевского района. По окончании средней школы поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт и в 1972 году получил специальность «Агроном». После учебы работал семеноводом в тальменском хозяйстве, главным агрономом в Троицком районе, научным сотрудником Кулундинской сельскохозяйственной опытной станции, главным агрономом ОПХ «Целинное» в Ключевском районе.

С 19 декабря 1991 года является главой собственного крестьянского хозяйства. Сейчас оно включает в себя порядка 13 тыс. га пашни, более 100 единиц различной техники, складские помещения емкостью 22 тыс. тонн зерна, а также лабораторию, машинный двор, гаражи, три мехтока, сушилки на 700 тонн одновременного просушивания зерна, цехи по переработке круп и многое другое. В 1998 году Александру Гукову было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Также он награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству» и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2016 году Александр Гуков был избран депутатом АКЗС, входил в комитет по аграрной политике и природопользованию и фракцию «Единая Россия» в краевом парламенте.

Его коллеги по краевому парламенту выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Васильевича.

«Он был человеком-легендой, одним из столпов сельского хозяйства региона, настоящим профессионалом своего дела — и в аграрной отрасли, и в депутатской деятельности», — пишут на сайте АКЗС.