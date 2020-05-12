Умер экс-директор завода, где производят баллистические ракеты для подлодок

Виктор Гупалов — хозяйственный и государственный деятель, профессор, Герой Социалистического Труда, Заслуженный машиностроитель СССР, почетный гражданин Красноярска.
На протяжении 30 лет — с 1975 по 2005 год — Гупалов возглавлял Красноярский машиностроительный завод.
Под его руководством и при непосредственном участии были созданы ракетные комплексы, до сих пор не имеющие аналогов в мире.
На 85-м году жизни скончался Виктор Кириллович Гупалов, хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель СССР, генеральный директор Красноярского машиностроительного завода в 1975 — 2005 годах — https://t.co/KuI5W91REc pic.twitter.com/u7hL9THwHZ— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 11, 2020
Под руководством Гупалова завод освоил серийное производство баллистических ракет подводного базирования, разгонных блоков для ракет космического назначения, отметили в Роскосмосе, пишет polit.ru.
Красноярский машиностроительный завод производит баллистические ракеты «Синева» для подлодок. В настоящее время создает межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».