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Жизнь

Умер экс-директор завода, где производят баллистические ракеты для подлодок

10 мая на 85-м году жизни умер бывший генеральный директор Красноярского машиностроительного завода («Красмаш») Виктор Гупалов, сообщает ТАСС.

Подводная лодка.
Подводная лодка.
vk.com/mil

Виктор Гупалов — хозяйственный и государственный деятель, профессор, Герой Социалистического Труда, Заслуженный машиностроитель СССР, почетный гражданин Красноярска.

На протяжении 30 лет — с 1975 по 2005 год — Гупалов возглавлял Красноярский машиностроительный завод.

Под его руководством и при непосредственном участии были созданы ракетные комплексы, до сих пор не имеющие аналогов в мире.

Под руководством Гупалова завод освоил серийное производство баллистических ракет подводного базирования, разгонных блоков для ракет космического назначения, отметили в Роскосмосе, пишет polit.ru.

Красноярский машиностроительный завод производит баллистические ракеты «Синева» для подлодок. В настоящее время создает межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

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