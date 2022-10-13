13 октября
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Жизнь

Умер экс-глава транспортного комитета Алтайского края Николай Долженко

В Барнауле на 71 году жизни скончался заслуженный работник транспорта РФ Николай Долженко, сообщает администрация города.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Прощание пройдет 14 октября 2022 года с 10:00 до 12:00 по адресу: п. Южный, ул. Зоотехническая, 36.

В 09:30 для желающих проститься организуют автобус (госномер М831УК) по адресу: ул. Гоголя, 46 (площадка перед Дворцом бракосочетания).

Николай Долженко с 1997 по 2004 годы возглавлял комитет администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.

С 2004 по 2011 год — комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи городской администрации.

С 2012 по 2020 год занимал должность исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула.

До настоящего времени трудился исполнительным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтайского края.

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