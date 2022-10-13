Умер экс-глава транспортного комитета Алтайского края Николай Долженко

Прощание пройдет 14 октября 2022 года с 10:00 до 12:00 по адресу: п. Южный, ул. Зоотехническая, 36.
В 09:30 для желающих проститься организуют автобус (госномер М831УК) по адресу: ул. Гоголя, 46 (площадка перед Дворцом бракосочетания).
Николай Долженко с 1997 по 2004 годы возглавлял комитет администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.
С 2004 по 2011 год — комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи городской администрации.
С 2012 по 2020 год занимал должность исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула.
До настоящего времени трудился исполнительным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтайского края.