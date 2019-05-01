Умер экс-руководитель «Алтайкоксохимстроя» Михаил Фокин

Вечером 30 апреля от остановки сердца умер Михаил Фокин, долгое время руководивший одной из крупнейших строительных компаний региона «Алтайкоксохимстрой» и возглавлявший Союз строителей Алтайского края. Об этом altapress.ru сообщил Сергей Санников, экс-гендиректор СРО «Алтайские строители».

Михаил Фокин на дне строителя в 2018 году.

Михаил Фокин родился 16 августа 1950 года в селе Петропавловка Петропавловского района Алтайского края. В 1972 году закончил Новосибирский инженерно-строительный институт, в 1988 году — Новосибирскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал в 1972 году мастером участка Средне-Азиатского строительно-монтажного управления треста «Сибстальконструкция» в городе Фрунзе (сейчас Бишкек).

Работал прорабом, старшим прорабом, секретарем парткома стройки Алтайского коксохимического завода. С 1987 года — управляющий трестом «Алтайкоксохимстрой», с 1990 года — генеральный директор ООО «Объединение «Алтайкоксохимстрой». Неоднократно избирался в состав алтайского краевого Заксобрания.

Церемония прощания с Михаилом Фокиным пройдет в Барнауле 4 мая с 11:30 до 13:00 часов в ритуальном зале на улице Аносова, 8.