Ушел из жизни генерал, который «развенчал» более 100 «воров в законе»

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича, — говорится в сообщении регионального УФСИН.

Сныцерева не стало 25 августа. Ему было 90 лет. Причина смерти не уточняется.

Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии «Белый лебедь», главной целью которой была «ломка» воров в законе, сообщает РИА Новости.

За 10 лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в «Белом лебеде» развенчали почти 130 воров в законе.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком «Заслуженный работник МВД».

Перевоспитание

В колонии он фактически руководил и перевоспитанием «воров в законе».

Тюрьма. Анна Зайкова.

В то время колония носила неформальное название «всероссийский БУР (барак усиленного режима)», и главной ее особенностью была именно деятельность по ломке самых идейных воров.

«Нужно обязательно с ним (вором) провести большую работу. Убедить его. Принудить его. Ну и после чего он пишет письмо-заявление на имя начальника подразделения. И говорит, что все, я больше не занимаюсь воровством в законе, я честный человек», — объяснял в одном из интервью специфику «перевоспитания» законников Василий Сныцерев.

Тогда там «воспитывался» и погиб знаменитый «вор в законе» Вася Бриллиант. По проходившей информации, воровская сходка приговорила тогда Сныцерева к смерти, пишет ulpressa.ru.

«Белый лебедь» (официальное название — ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю) — исправительная колония особого режима. С 1999 года в колонии содержатся осужденные на пожизненное заключение.

Находится в Соликамске.