Умер Герой России Анатолий Квочур

В сообщении также отмечено, что советский и российский летчик Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник умер ночью 15 апреля.
Причина смерти не уточняется.
В 1998 году Квочура включили в список 10 ведущих летчиков-испытателей мира. За время своей летной практики он освоил около 90 типов летательных аппаратов и подготовил ряд коллег.
Квочур был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.
Ранее сообщалось, что умер бывший директор Бийского драмтеатра.
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