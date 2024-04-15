15 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Умер Герой России Анатолий Квочур

Герой России, заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур умер в возрасте 71 года, об этом сообщил его сын Николай Квочур.

Свечи.
Свечи.
СС0

В сообщении также отмечено, что советский и российский летчик Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник умер ночью 15 апреля.

Причина смерти не уточняется.

В 1998 году Квочура включили в список 10 ведущих летчиков-испытателей мира. За время своей летной практики он освоил около 90 типов летательных аппаратов и подготовил ряд коллег.

Квочур был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

Ранее сообщалось, что умер бывший директор Бийского драмтеатра.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость