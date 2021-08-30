Умер Герой России, генерал-майор Роман Шадрин

Ветеран Чеченской войны умер в реанимации, куда его доставили несколько дней назад.

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — сказал E1.RU близкий друг Романа Шадрина Серик Султангабиев.

Звание Героя России он получил в 27 лет во время участия в боевых действиях в Чеченской республике. Роман Шадрин во время первой чеченской войны командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном. Под его руководством в январе 1995 года подразделение захватило и более суток в неравном бою против нескольких сотен боевиков удерживало ключевой объект — здание главпочтамта.

С 2005 по 2012 годы был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после чего был уволен в запас. В 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, пишет «РГ». В последнее время он возглавлял организацию «Герои России».

Роману Шадрину было 54 года, он многодетный отец. У него осталось четверо сыновей, младшему из них нет и года.