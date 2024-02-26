В возрасте 87 лет умер британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд. Об этом сообщила его семья 26 февраля, пишет Independent.

Кто такие Ротшильды и чем они занимаются

Джейкоб Ротшильд принадлежал к знаменитому династическому клану Ротшильдов, берущем начало в XVIII веке.

Ротшильды одна из богатейших семей в мире. Их состояние оценивают примерно в 3,5 трлн долларов.

Они занимаются финансами, банковским делом. Им принадлежат английский банк N M Rothschild & Sons, французский банк Rothschild &Cie Banque, холдинговая компания Concordia B.V. (занимается инвестициями), страховой фонд Afficus Capital Inc., швейцарский банк Rothschild AG, сеть отелей RLM и многое другое.

Семья Джейкоба Ротшильда

Джейкоба Ротшильда похоронят в соответствии с еврейским обычаем на небольшой частной церемонии. Причина смерти не уточняется.

Кстати, у лорда было четверо детей. Писательница и бизнесвумен Ханна Ротшильд Брукфилд, Бет Ротшильд Томассини, Эмми Ротшильд Фриман-Эттвуд и банкир Натаниэль Филипп Виктор Джеймс Ротшильд. Они появились в браке с Сереной Мэри Данн.

Сибирь и Ротшильды

Натан Ротшильд, сын Джейкоба Ротшильда, приезжал в Сибирь в конце января 2005 года. Вместе с Ротшильдом в бане тогда парились Олег Дерипаска, комиссар Еврокомиссии Питер Мендельсон, канадский бизнесмен Питер Мунк и друг Ротшильда Себастьян Тейлор.

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