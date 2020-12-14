Умер «голос Кремля и парада Победы» Евгений Хорошевцев

ТАСС сообщил, что Хорошевцев умер от последствий коронавируса — на фоне болезни у него развилась сердечная недостаточность.

Соболезнования родным и близким артиста выразил президент Владимир Путин.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, „голосом“ Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.