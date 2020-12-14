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Жизнь

Умер «голос Кремля и парада Победы» Евгений Хорошевцев

На 77-ом году жизни скончался народный артист России Евгений Хорошевцев. Россияне знают его по знаменитому голосу — он был диктором протокольных мероприятий в Кремле, пишет «Интерфакс».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

ТАСС сообщил, что Хорошевцев умер от последствий коронавируса — на фоне болезни у него развилась сердечная недостаточность.

Соболезнования родным и близким артиста выразил президент Владимир Путин.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, „голосом“ Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Хорошевцев стал диктором в 1968 году. Он вел праздничные демонстрации 1 Мая и 7 Ноября, работал в паре со своим учителем Юрием Левитаном.

В 1996—1997 годах был генеральным директором общероссийского «Радио-1». С 2000 года стал диктор протокольных мероприятий президента России.

С 2007 года был диктором парадов Победы на Красной площади. С 2009 года — ведущим военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

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