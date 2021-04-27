27 апреля 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Умер известный алтайский онколог

Ушел из жизни заслуженный врач России, оперирующий хирург-онколог Александр Шлегель. 46 лет жизни он посвятил работе в онкологическом диспансере Бийска.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Администрация и Дума наукограда, коллектив онкодиспансера и все работники бийского здравоохранения выражают глубокое соболезнование родным и близким доктора.

Церемония прощания пройдет 28 апреля в «Орфее» — с 10:00 до 12:00 и в онкодиспансере — с 12:30 до 13:00, сообщили в бийской мэрии.

После окончания Алтайского мединститута в 1974 году Александр Шлегель работал врачом-хирургом, потом стал заведовать онкологическим отделением. Он один из первых специалистов диспансера овладел техникой эндоскопической диагностики и эндоскопических операций.

В 1982 году Шлегель стал главным врачом онкодиспансера, с 1996 года работал заместителем главврача по медицинской части.

За 46 лет работы в диспансере Александр Шлегель подготовил целый ряд учеников, которые трудятся не только в Бийске.

Имеет награды «Отличник здравоохранения», нагрудный знак «За заслуги перед Бийском» III степени, звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость