Умер известный алтайский онколог

Администрация и Дума наукограда, коллектив онкодиспансера и все работники бийского здравоохранения выражают глубокое соболезнование родным и близким доктора.
Церемония прощания пройдет 28 апреля в «Орфее» — с 10:00 до 12:00 и в онкодиспансере — с 12:30 до 13:00, сообщили в бийской мэрии.
После окончания Алтайского мединститута в 1974 году Александр Шлегель работал врачом-хирургом, потом стал заведовать онкологическим отделением. Он один из первых специалистов диспансера овладел техникой эндоскопической диагностики и эндоскопических операций.
В 1982 году Шлегель стал главным врачом онкодиспансера, с 1996 года работал заместителем главврача по медицинской части.
За 46 лет работы в диспансере Александр Шлегель подготовил целый ряд учеников, которые трудятся не только в Бийске.
Имеет награды «Отличник здравоохранения», нагрудный знак «За заслуги перед Бийском» III степени, звание «Заслуженный врач Российской Федерации».