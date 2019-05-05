Умер известный алтайский предприниматель в сфере туризма

4 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни известный на Алтае предприниматель в сфере туризма Иван Алексеев. Его называют одним из первопроходцев, возрождавшим туризм на Телецком озере в современной России, сообщили «Новости Горного Алтая».