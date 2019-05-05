Умер известный алтайский предприниматель в сфере туризма

Алексеев создал популярный туристический комплекс «Эдем», был инициатором создания и первым инвестором горнолыжного комплекса «Телецкий» (первоначальные названия — «Кокуя», «Артыбаш»), одним из учредителей ассоциации «Алтайское туристское соглашение».
При его участии создавались яркие мероприятия в сфере зимнего туризма на Алтае — чемпионат по спортивному туризму на снегоходах «Снежный марафон», фестиваль «Телецкие снежные забавы», Марафон по плаванию в холодной и ледяной воде на Телецком озере, а также фестиваль бардовской песни «Золотая песня Золотого озера».
В 2008 году Алексеев назван «Лучшим предпринимателем Республики Алтай» в сфере туристской деятельности.
«К отдыху каждого гостя он подходил с особой заботой и любовью. Туристическое сообщество потеряло одного из первопроходцев, возрождавших туризм внутри современной России», — пишут коллективы туристического комплекса «Эдем» и «Смежник» в группе туркомплекса «ВКонтакте».