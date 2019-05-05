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Жизнь

Умер известный алтайский предприниматель в сфере туризма

4 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни известный на Алтае предприниматель в сфере туризма Иван Алексеев. Его называют одним из первопроходцев, возрождавшим туризм на Телецком озере в современной России, сообщили «Новости Горного Алтая».

Иван Алексеев, предприниматель, инвестор комплексов "Телецкий", "Эдем".
Иван Алексеев, предприниматель, инвестор комплексов "Телецкий", "Эдем".
gorno-altaisk.info

Алексеев создал популярный туристический комплекс «Эдем», был инициатором создания и первым инвестором горнолыжного комплекса «Телецкий» (первоначальные названия — «Кокуя», «Артыбаш»), одним из учредителей ассоциации «Алтайское туристское соглашение».

При его участии создавались яркие мероприятия в сфере зимнего туризма на Алтае — чемпионат по спортивному туризму на снегоходах «Снежный марафон», фестиваль «Телецкие снежные забавы», Марафон по плаванию в холодной и ледяной воде на Телецком озере, а также фестиваль бардовской песни «Золотая песня Золотого озера».

В 2008 году Алексеев назван «Лучшим предпринимателем Республики Алтай» в сфере туристской деятельности.

«К отдыху каждого гостя он подходил с особой заботой и любовью. Туристическое сообщество потеряло одного из первопроходцев, возрождавших туризм внутри современной России», — пишут коллективы туристического комплекса «Эдем» и «Смежник» в группе туркомплекса «ВКонтакте».

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