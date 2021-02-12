Умер известный алтайский юрист и ученый Валерий Невинский

«Сегодня ночью остановилось сердце моего Учителя — д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ, участника Конституционного Совещания 1993 года Валерия Валентиновича Невинского», — сообщил депутат АКЗС Александр Молотов.
Валерий Невинский родился 5 декабря 1950 года в Томске. В АлтГУ работал с 1975 по 2015 годы, стоял у истоков образования кафедры конституционного и международного права.
Потом стал преподавать в Московском государственном юридическом университете имени О. Е Кутафина, но продолжал поддерживать связь с алтайским вузом.
Похороны ученого пройдут в Москве.