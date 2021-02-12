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Жизнь

Умер известный алтайский юрист и ученый Валерий Невинский

12 февраля ушел из жизни известный ученый-конституционалист, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Валерий Невинский.

Валерий Невинский.
Валерий Невинский.
altai_terr.izbirkom.ru

«Сегодня ночью остановилось сердце моего Учителя — д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ, участника Конституционного Совещания 1993 года Валерия Валентиновича Невинского», — сообщил депутат АКЗС Александр Молотов.

Валерий Невинский родился 5 декабря 1950 года в Томске. В АлтГУ работал с 1975 по 2015 годы, стоял у истоков образования кафедры конституционного и международного права.

Потом стал преподавать в Московском государственном юридическом университете имени О. Е Кутафина, но продолжал поддерживать связь с алтайским вузом.

Похороны ученого пройдут в Москве.

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