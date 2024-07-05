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Жизнь

Умер известный музыкант из Барнаула

Тимофей Винковский умер на 58-ом году жизни от сердечного приступа, сообщает «Катунь 24». Он был известен по местной рок-группе «Девять».

Группа активно гастролировала, выступая на региональных и всесоюзных фестивалях и конкурсах.

В начале 2000-х музыкант переехал в Крым. Там он увлекся игрой на необычном инструменте — хрустальных бокалах.

На них он исполнял известные хиты и классику, писал авторские альбомы и создал ансамбль «Хрустальная гармония».

Творческая биография Тимофея Винковского разнообразна и богата. Он выступал в Большом театре с оперой Глинки «Руслан и Людмила», где присутствовал Владимир Путин, в Кремле, музее венецианского стекла в Японии, давал концерты в США.

Ранее сообщалось, что умерла единственный селекционер пионов из Сибири Зоя Долганова.

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