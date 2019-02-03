Умер известный рэпер «нулевых» Дэцл

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий. О смерти исполнителя рассказали и в его официальной группе «ВКонтакте».

«Кирилла больше нет», — написал Толмацкий. «Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — написали в его паблике «ВКонтакте». Дэцлу было 35 лет.

Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце спустя полчаса после концерта в Ижевске, написал «Пятый канал».

По данным Telegram-канала Mash, на концерте в ижевском клубе рэпер чувствовал себя отлично, на недомогания не жаловался. Тем не менее, плохо ему стало именно после концерта — около часа ночи. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только отчитаться о смерти — у Толмацкого остановилось сердце. Раньше проблем с ним у Децла не было. Родственники очень ждут экспертизу.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Толмацкого, который продюсировал Децла в дальнейшем.

У Толмацкого остались жена и 14-тилетний сын.