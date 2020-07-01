Умер известный российский актер

Умер актер Виктор Проскурин, ему было 68 лет. «Все неожиданно. Как любая смерть», написала в Facebook его супруга.

О смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин.

«Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин», — написал он.

Проскурин известен по ролям Геннадия Ляпишева в «Большой перемене», купца Василия Вожеватова в фильме Рязанова «Жестокий романс», братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многим другим фильмам.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени Ермоловой, пишет bfm.ru. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом «За вклад в развитие культуры России».