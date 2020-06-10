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Жизнь

Умер известный российский писатель-сатирик

Российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни, сообщает kp.ru со ссылкой на исчтоник.

Сатирик Анатолий Трушкин.
Сатирик Анатолий Трушкин.
Стоп-кадр YouTube

Он боролся с коронавирусной инфекцией, врачи прикладывали все усилия, однако спасти артиста не смогли.

Заболевание протекало в тяжелой форме, и врачи подключили Трушкина к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

О госпитализации сатирика стало известно 9 мая. Также сообщалось, что тест артиста на коронавирус оказался положительным. Трушкин рассказывал телеканалу РЕН ТВ, что чувствует себя плохо: ему трудно дышать.

Врачи не давали прогнозов, но сам артист надеялся, что ему скоро станет лучше.

Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других, пишут «Известия».

Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»), напоминает «Газета.ру».

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