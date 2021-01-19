Умер известный российский телеведущий

Выхухолев умер вечером 18 января.
Телевизионный журналист, бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Об этом сообщила его дочь. pic.twitter.com/vs42gMswdP— Известия (@izvestia_ru) January 19, 2021
Причиной стали проблемы с сердцем.
Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, с 1980-х Выхухолев работал в программе «Время» редактором, а затем корреспондентом. Выхухолев был постоянным ведущим программы с 1992-го по 1996 год, пишет polit.ru.
До 2005 года Игорь Выхухолев вел информационную программу «Новости». Год спустя он перешел на работу на ВГТРК.