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Жизнь

Умер известный российский телеведущий

Телевизионный журналист Игорь Выхухолев умер в возрасте 66 лет, пишет ТАСС со ссылкой на его дочь Марию.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Выхухолев умер вечером 18 января.

Причиной стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, с 1980-х Выхухолев работал в программе «Время» редактором, а затем корреспондентом. Выхухолев был постоянным ведущим программы с 1992-го по 1996 год, пишет polit.ru.

До 2005 года Игорь Выхухолев вел информационную программу «Новости». Год спустя он перешел на работу на ВГТРК.

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