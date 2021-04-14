Умер известный российский телеведущий и актер

Причина смерти не уточняется.
Друг и коллега артиста Станислав Садальский рассказал в беседе с 5-tv.ru, что до сих пор не может прийти в себя после этих печальных известий.
«Я сам в оцепенении. Это человек, который работал с Высоцким. Думаю, он был последним, кто владел жанром „конферанс“. Он работал с Шарлем Азнавуром», — признался актер.
Марусев проработал на телевидении больше 30 лет.
Вел передачи «С песней по жизни», «Концерт после концерта», «Щедрое лото», «Под знаком зодиака» и «Пойми меня».
Снялся в российских телесериалах «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого», кинокартине «Охота на Изюбря» пишет bfm.ru. Служил в Театре Луны.
Марусев — заслуженный артист РФ. Преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».