14 апреля
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Жизнь

Умер известный российский телеведущий и актер

Известный советский телеведущий Олег Марусев скончался на 77-м году жизни, сообщил актер Станислав Садальский в Instagram.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Причина смерти не уточняется.

Друг и коллега артиста Станислав Садальский рассказал в беседе с 5-tv.ru, что до сих пор не может прийти в себя после этих печальных известий.

«Я сам в оцепенении. Это человек, который работал с Высоцким. Думаю, он был последним, кто владел жанром „конферанс“. Он работал с Шарлем Азнавуром», — признался актер.

Марусев проработал на телевидении больше 30 лет.

Вел передачи «С песней по жизни», «Концерт после концерта», «Щедрое лото», «Под знаком зодиака» и «Пойми меня».

Снялся в российских телесериалах «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого», кинокартине «Охота на Изюбря» пишет bfm.ru. Служил в Театре Луны.

Марусев — заслуженный артист РФ. Преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».

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