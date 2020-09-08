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Жизнь

Умер известный советский и российский актер родом из Барнаула

Советский и российский актер Сергей Колтаков умер на 65-ом году жизни, пишет «Российская газета».

Свеча.
Свеча.
CC0

О случившемся сообщил юморист и шоумен Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора», — написал он в Instagram.

Информацию подтвердил режиссер Григорий Константинопольский, у которого Колтаков играл в нескольких фильмах.

«Узнал об этом сегодня. Это всегда очень тяжело — был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — „Пьяная фирма“, и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в „Мертвых душах“. Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым», — сообщил Константинопольский журналистам ТАСС.

Сергей Колтаков — уроженец Барнаула. Родился 10 декабря 1955 года. В 1979-м окончил актерский факультет ГИТИС в Москве. Дебют в кино состоялся в 1981 году в фильме «Валентина» Глеба Памфилова. Широкая известность пришла после киноленты «Соучастники» Инны Туманян.

Одной из самых запоминающихся работ стала роль Федора Карамазова в сериале «Братья Карамазовы». Колтаков также снялся в сериалах «Пьяная фирма» (Борис Ельцин), «Светлана» (Иосиф Сталин), фильме «Союз Спасения» (граф Мордвинов).

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