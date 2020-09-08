Умер известный советский и российский актер родом из Барнаула

О случившемся сообщил юморист и шоумен Семен Слепаков.

Информацию подтвердил режиссер Григорий Константинопольский, у которого Колтаков играл в нескольких фильмах.

«Узнал об этом сегодня. Это всегда очень тяжело — был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — „Пьяная фирма“, и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в „Мертвых душах“. Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым», — сообщил Константинопольский журналистам ТАСС.