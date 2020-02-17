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17 февраля
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Жизнь

Умер известный советский кинорежиссер

Грузинский кинорежиссер, народный артист Грузии Георгий Шенгелая скончался 17 февраля на 83-м году жизни. Он стал одним из самых известных режиссеров в СССР после выхода фильма «Мелодии Верийского квартала», пишет РИА «Новости».

Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
Кадр из фильма «Отарова вдова»

Георгий Шенгелая — представитель одной из самых известных грузинских кинематографических династий. Его отец Николай Шенгелая был режиссером фильма «26 бакинских комиссаров», а мать Нато Вачнадзе одной из главных звезд немого кино, брат Эльдар Шенгелая тоже известный режиссер. После выхода советского музыкального фильма «Мелодии Верийского квартала», который стал абсолютным лидером проката в 1973 году, Шенгелая был одним из самых популярных режиссеров, — рассказал изданию киновед Кирилл Разлогов.

Шенгелая стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 1986 году.

Самые известные его фильмы — «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Путешествие молодого композитора» и «Смерть Орфея».

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