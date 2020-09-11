Умер капитан одной из самых ярких команд «Что? Где? Когда?»

Смирнов был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев, другие известные игроки.
Всего провел 18 игр, из которых более половины закончились победой знатоков.
Смерть Смирнова подтвердил магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, пишет Lenta.ru.
«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал игрок в Facebook.
Смирнов играл с 1988 по 2010 год.