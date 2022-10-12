Умер корреспондент телеканала «Россия»

Олег Пакшин начинал журналистскую карьеру в ГТРК «Поморье», в дальнейшем занимал должность специального корреспондента на Пятом канале. В 2013 году пришел работать на телеканал «Россия 1» в информационную программу «Вести».
Пакшин являлся лауреатом премии телеканала НТВ «Профессия репортер» за сюжет о юбилее Михаила Ломоносова.
«Новость, в которую нам трудно поверить. Ушел из жизни наш коллега и друг, корреспондент телеканала „Россия“ Олег Пакшин. Ему было всего 39 лет», — сказал ведущий в эфире «Вестей».
На телеканале уточнили, что три последних года журналист боролся с онкозаболеванием, «не теряя присутствия духа и не позволяя окружающим унывать».
«Мы помним его яркие, иногда ироничные, иногда восторженные, но всегда самобытные репортажи с кинопремьер, театральных показов, торжеств. Олег всегда писал точно, образно и искренне», — подчеркнул ведущий.