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Жизнь

Умер корреспондент телеканала «Россия»

Корреспондент телеканала «Россия» Олег Пакшин умер от онкозаболевания в возрасте 39 лет. Об этом 11 октября сообщили в эфире телеканала «Россия-1».

Свечи.
Свечи.
СС0

Олег Пакшин начинал журналистскую карьеру в ГТРК «Поморье», в дальнейшем занимал должность специального корреспондента на Пятом канале. В 2013 году пришел работать на телеканал «Россия 1» в информационную программу «Вести».

Пакшин являлся лауреатом премии телеканала НТВ «Профессия репортер» за сюжет о юбилее Михаила Ломоносова.

«Новость, в которую нам трудно поверить. Ушел из жизни наш коллега и друг, корреспондент телеканала „Россия“ Олег Пакшин. Ему было всего 39 лет», — сказал ведущий в эфире «Вестей».

На телеканале уточнили, что три последних года журналист боролся с онкозаболеванием, «не теряя присутствия духа и не позволяя окружающим унывать».

«Мы помним его яркие, иногда ироничные, иногда восторженные, но всегда самобытные репортажи с кинопремьер, театральных показов, торжеств. Олег всегда писал точно, образно и искренне», — подчеркнул ведущий.

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