Умер космонавт Алексей Леонов

11 октября в Москве ушел из жизни космонавт, первый человек. побывавший в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Ему было 85 лет, сообщает ТАСС.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала изданию его помощница Наталья Филимонова.

Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области, в Мытищах.

В пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердили информацию о смерти Леонова.

Когда случился знаменитый полет

Алексей Леонов — первый человек, побывавший в открытом космосе.

Полет состоялся 18−19 марта 1965 года, в котором он был вторым пилотом корабля «Восход-2» (командир — Павел Беляев). 18 марта вышел в открытый космос.

Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты, и первый в мире выход в открытый космос (общее время — 23 минуты 41 секунда, из них 12 минут 9 секунд — в открытом космосе).