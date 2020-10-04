Умер легендарный диктор алтайского телевидения. У него был COVID-19

В Барнауле на 80-м году жизни скончался Сергей Степанович Марков — известный диктор и журналист, легенда алтайского телевидения. Как стало известно altapress.ru, Сергей Марков попал в больницу с переломом, после чего у него был диагностирован коронавирус. По предварительной информации, причиной его смерти стал инсульт.

Сергей Марков родился в Барнауле 2 сентября 1941 года. Еще до школы он часто устраивал перед сверстниками концерты. Читал стихи, танцевал, пародировал. Школьником он попал на краевое радио. Позже окончил филологический факультет Барнаульского педагогического института и одновременно получил приглашение работать в театре драмы, после чего его позвали на Барнаульскую студию телевидения.

15 января 2019 года Сергей Марков отметил шестидесятилетие работы на ТВ.

Сергей Марков был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». В 2016 году он получил получил медаль «За заслуги перед обществом».

О прощании с телеведущим позднее сообщит ГТРК «Алтай».