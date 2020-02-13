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Жизнь

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян, спасавший польский Краков

В возрасте 103 лет скончался Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, сообщает РИА «Новости».

Алексей Ботян - советский разведчик, Герой Российской Федерации.
Алексей Ботян - советский разведчик, Герой Российской Федерации.
ru.wikipedia.org.

10 февраля Алексею Ботяну исполнилось 103 года.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — сказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал RT, что Ботян — легендарная личность.

«Пережив Великую Отечественную войну, находясь на передовом фланге борьбы с фашизмом и зачастую выполняя задачи в тылу противника, дожить до такого возраста — тоже подвиг. Он имел активную гражданскую позицию и проводил прения по патриотическому воспитанию молодежи, в части патриотизма и любви к родине», — сказал Швыткин.

Депутат также отметил, что те рейды, которые разведчик совершал в тылу противника, имели достаточно большое значение для проведения различных контр-наступательных операций и операций по уничтожению противника.

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