Умер легендарный разведчик Алексей Ботян, спасавший польский Краков

10 февраля Алексею Ботяну исполнилось 103 года.
«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — сказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал RT, что Ботян — легендарная личность.
«Пережив Великую Отечественную войну, находясь на передовом фланге борьбы с фашизмом и зачастую выполняя задачи в тылу противника, дожить до такого возраста — тоже подвиг. Он имел активную гражданскую позицию и проводил прения по патриотическому воспитанию молодежи, в части патриотизма и любви к родине», — сказал Швыткин.
Депутат также отметил, что те рейды, которые разведчик совершал в тылу противника, имели достаточно большое значение для проведения различных контр-наступательных операций и операций по уничтожению противника.