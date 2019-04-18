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Жизнь

Умер 39-летний корреспондент Первого канала

Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался на сороковом году жизни, сказано на официальном сайте канала.

Илья Костин.
Илья Костин.
Скриншот с видео с сайта 1tv.ru

«Умный, талантливый, интеллигентный, безмерно тактичный и очень тонкий. Это тот человек, который никогда не выходил из себя, хотя эфир — это всегда огромный стресс <…> Радовался жизни и не замкнулся в себе, когда его настигла тяжелая болезнь. Та, на борьбу с которой уходят все силы, но часто бывает, что она все равно сильнее», — сообщают коллеги журналиста.

Илья Костин работал на Первом канале с июня 2003 года. Он был корреспондентом информационных программ «Новости» и «Время». Костин освещал военные конфликты в Чечне и Ираке, работал в президентском пуле. Кроме того, спецкор вел репортажи в день теракта на Дубровке в Москве и взрыва столичного метро, сообщает «Телеканал 360».

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