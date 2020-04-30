Умер личный пилот Путина и Ельцина

Мужчина рассказал — его отца ранее дважды забирали в больницу с признаками предынсультного состояния, он проходил обследование, однако диагноз «инсульт» поставлен врачами не был.

«Я думаю, папа недоговаривал нам о своем здоровье, не рассказывал всех подробностей, чтобы мы лишний раз не тревожились о нем», — добавил он.

Григорий Белодед умер в Москве на 74-м году жизни. Его обнаружили в своей квартире.

Смерть наступила внезапно.

Он работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина, пишет Lenta.ru.

В 2005 году по возрасту летчик ушел «из неба», но продолжал работу на земле.