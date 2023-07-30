Умер муж певицы Натали Александр Рудин

Александр Рудин скончался в возрасте 54 лет. Артистка сообщила ТАСС, что причиной смерти стали осложнения после ковида.
"Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели", - заявила Натали.
При этом некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что Александр Рудин покончил с собой. Telegram-канал Mash заявляет, что Рудин страдал от депрессии, которая развилась у него на фоне осложнений от коронавируса. Также стало известно, что недавно умер его отец.
Похоронят Александра Рудина в Дзержинске.
У семейной пары осталось трое детей.