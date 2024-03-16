Умер народный артист России Александр Ширвиндт

Роли
Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". На сцене он играл множество ролей, которые стали классикой советского кинематографа.
Шутник-«Станиславский» из «Приходите завтра», Павлик в «Иронии судьбы», сэр Уильям Самуэль Харрис из «Трое в лодке, не считая собаки».
Ролей у актера была под сотню, но в первую очередь вспоминаются именно комедийные. А фразы, которые произнес Ширвиндт, стали крылатыми.
Театр
Александр Ширвиндт с отличием окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина. После этого его почти сразу приняли в труппу Театра им. Ленинского комсомола. Откуда вместе с Анатолием Эфросом он перешел в Московский драматический театр.
В 2000 году Александр Анатольевич возглавил Московский академический театр сатиры. А в 2021 году ушел с поста худрука и стал президентом театра.
Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка РФ, руководившая московским театром.
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