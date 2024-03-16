Умер народный артист России Александр Ширвиндт

Накануне из жизни ушел знаменитый актер театра и кино, режиссер, педагог, писатель и телеведущий Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет. Об этом сообщает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Роли

Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". На сцене он играл множество ролей, которые стали классикой советского кинематографа.

Шутник-«Станиславский» из «Приходите завтра», Павлик в «Иронии судьбы», сэр Уильям Самуэль Харрис из «Трое в лодке, не считая собаки».

Ролей у актера была под сотню, но в первую очередь вспоминаются именно комедийные. А фразы, которые произнес Ширвиндт, стали крылатыми.

Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Открытые источники.

Театр

Александр Ширвиндт с отличием окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина. После этого его почти сразу приняли в труппу Театра им. Ленинского комсомола. Откуда вместе с Анатолием Эфросом он перешел в Московский драматический театр.

В 2000 году Александр Анатольевич возглавил Московский академический театр сатиры. А в 2021 году ушел с поста худрука и стал президентом театра.

Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка РФ, руководившая московским театром.

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