Умер первый официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин

«Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела… Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства — с прозрачностью и объективностью», — говорится в сообщении СК.

О причине смерти не сообщается.

В последнее время Маркин тяжело болел. Ему было 64 года.

21 сентября 2016 года Маркин заявил, что подал рапорт об отставке по собственному желанию. Он также опроверг слухи о том, что достиг предельного возраста пребывания на посту.

Маркин возглавил Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета России в 2011 году.