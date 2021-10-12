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Жизнь

Умер первый официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин

Скончался первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

Владимир Маркин читает стихотворение.
Владимир Маркин читает стихотворение.
Скриншот видео sledcom.ru

«Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела… Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства — с прозрачностью и объективностью», — говорится в сообщении СК.

О причине смерти не сообщается.

В последнее время Маркин тяжело болел. Ему было 64 года.

21 сентября 2016 года Маркин заявил, что подал рапорт об отставке по собственному желанию. Он также опроверг слухи о том, что достиг предельного возраста пребывания на посту.

Маркин возглавил Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета России в 2011 году.

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