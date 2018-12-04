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Жизнь
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Умер писатель Андрей Битов

3 декабря стало известно о смерти писателя Андрея Битова. Он умер в одной из московских больниц в возрасте 81 года, сообщает ТАСС.

Свечи.
Свечи.
СС0

Андрей Битов — один из основателей Русского ПЕН-центра, автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», автор сценариев к фильмам «В четверг и больше никогда», «Закрытие сезона».

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, назвав его «большим талантом и ярким человеком».

Битов был символом целого поколения ленинградской школы писателей. Память прозаика почтили в понедельник на вечере, посвященном 85-летию Литературного института имени Горького. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Алексей Варламов.

«Смерть Битова — это действительно огромная потеря, он был одним из последних крупнейших русских писателей», — сказал ректор Литинститута.

Из биографии Андрея Битова

Андрей Георгиевич родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Начал писать в конце 1950-х годов. Первые рассказы были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград» (1960), которые позже вошли в сборник «Большой шар» (1963). С конца 1960-х годов регулярно публиковался, преподавал Московском литературном институте.

В 1971 году написал роман «Пушкинский дом», опубликованный только в 1978 году в США (в СССР — в 1987 году в журнале «Новый мир»). В 1979 году написал четыре рассказа в альманах «Метрополь» (запрещен к публикации), из-за чего был уволен из института, его произведения перестали публиковаться.

С середины 1980-х годов вновь стал печататься, в этот период вышли «Грузинский альбом», «Книга путешествий», «Человек в пейзаже», «Улетающий Монахов».

С конца 1980-х годов преподавал русскую литературу в Уэслианском университете, Нью-йоркском университете, Принстоне. В 1988 году участвовал в создании российского ПЕН-центра, в 1991—2016 годах был его президентом. В 1991 году был одним из создателей неформального объединения «БаГаЖъ», куда, помимо него, также входили Белла Ахмадулина, Резо Габриадзе, Юз Алешковский, Михаил Жванецкий.

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