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Жизнь

Умер популярный в СССР чешский певец Карел Готт

Чешский певец Карел Готт скончался на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артиста.

Свечи.
Свечи.
СС0

В последние годы певец боролся с онкологией.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. «Золотая эра» Карела Готта пришлась на 1970−1980-е годы, когда он по праву занимал первое место в поп-музыке Чехословакии, пишет bfm.ru. Певец регулярно получал первые места на национальных музыкальных конкурсах и выпускал один за другим «золотые» и «платиновые» диски.

Певец был очень популярен в Советском союзе.

Одна из красивейших песен в исполнении Карела Готта звучит в фильме «Три орешка для Золушки».

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