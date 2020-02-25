Умер «последний маршал» Советского Союза Дмитрий Язов, который ввел танки в Москву

В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В 1990 году Дмитрию Язову присвоили звание маршала Советского Союза — это последнее присвоение такого звания в истории СССР.

В ноябре 2019 года Дмитрию Язову исполнилось 95 лет. Родился в 1924 году в Омской области. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковым взводом, после — стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах.

В 1987 году занял пост министра обороны СССР. В марте 1991 года в связи с реорганизацией советского правительства (создание Кабинета Министров при Президенте СССР) переназначен на пост министра обороны СССР указом президента СССР.

В 1991 году примкнул к готовящемуся ГКЧП и с первого дня вошел в его состав. В Москву по его приказу введены танки и тяжелая военная техника.

Язова арестовали в аэропорту Внуково-2 в ночь на 22 августа 1991 года. В аресте лично участвовали министр внутренних дел РСФСР Виктор Баранников и генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков. Предъявили обвинение — измена Родине.

В день ареста издан Указ президента об освобождении Язова от обязанностей министра обороны.

26 января 1993 года экс-министра освободили из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно осудил 95-летнего Дмитрия Язова на 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года (столкновения в Вильнюсе после провозглашения выхода Литвы из состава СССР). Генпрокуратура республики требовала для Язова пожизненного заключения.