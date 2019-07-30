Умер легендарный разведчик, добывший зараженную лихорадкой Эбола кровь

29 июля скончался советский разведчик, полковник в отставке Службы внешней разведки Украины Анатолий Баронин. Ему было 86 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолий Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу центра: получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. Пробирки с кровью, зараженной лихорадкой, срочно были отправлены специальным рейсом „Аэрофлота“ в СССР. Немецкий журнал Stern в 1970-е годы назвал его „выдающимся мастером шпионажа“», — пишет СВР.

Трижды Баронин работал резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

В 1991 году уволился в запас. Работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих разведчиков, пишет znak.com.

О лихорадке

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку вируса Эбола крупнейшей за все 40 лет истории болезни.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, она поражает людей и некоторые виды животных. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысяч человек, более 11,3 тысяч скончались.