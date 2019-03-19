Умер режиссер фильма «Весна на Заречной улице»

16 марта Хуциева госпитализировали в реанимацию. Диагноз не уточнялся, было только известно, что режиссер находится в сознании, пишет «Росбалт».
Хуциев — режиссер популярных в СССР и России фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и других.
Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народный артист СССР (1986), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993). Почетный член Российской академии художеств.
Имя Марлен является акронимом и означает «Маркс, Ленин».