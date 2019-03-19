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Жизнь

Умер режиссер фильма «Весна на Заречной улице»

Известный советский кинорежиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни. Он скончался 19 марта в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице

Владимир Путин и Марлен Хуциев, 2006 год.
Владимир Путин и Марлен Хуциев, 2006 год.
kremlin.ru

16 марта Хуциева госпитализировали в реанимацию. Диагноз не уточнялся, было только известно, что режиссер находится в сознании, пишет «Росбалт».

Хуциев — режиссер популярных в СССР и России фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и других.

Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народный артист СССР (1986), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993). Почетный член Российской академии художеств.

Имя Марлен является акронимом и означает «Маркс, Ленин».

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