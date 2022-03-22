22 марта
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Жизнь

Умер режиссер фильмов «Семь невест ефрейтора Збруева» и «Старший сын»

Режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге. Зрители знают его по таким картинам, как «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старший сын», «Начальник Чукотки», «Женитьба», «Отпуск в сентябре» и многим другим.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

О смерти режиссера сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм». Мельникову было 93 года.

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — цитирует ТАСС свой источник.

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново Дальневосточного края. Окончил в Москве режиссерский факультет ВГИК.

Ранее 10 марта скончался народный артист Азербайджана, председатель Союза кинематографистов страны, кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков. В России его больше знают как сценариста фильма «Белое солнце пустыни».

Также он работал над картинами Никиты Михалкова «Урга. Территория любви», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник».

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