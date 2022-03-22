Умер режиссер фильмов «Семь невест ефрейтора Збруева» и «Старший сын»

О смерти режиссера сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм». Мельникову было 93 года.
«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — цитирует ТАСС свой источник.
Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново Дальневосточного края. Окончил в Москве режиссерский факультет ВГИК.
Ранее 10 марта скончался народный артист Азербайджана, председатель Союза кинематографистов страны, кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков. В России его больше знают как сценариста фильма «Белое солнце пустыни».
Также он работал над картинами Никиты Михалкова «Урга. Территория любви», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник».