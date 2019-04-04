Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Умер режиссер Георгий Данелия

В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, пишет «Новая газета» со ссылкой на семью знаменитого режиссера.

Георгий Данелия на награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Георгий Данелия на награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
kremlin.ru.

В конце февраля он был госпитализирован с эмфиземой легких. Состояние Данелии оценивалось как тяжелое. Впоследствии супруга режиссера Галина Юркова-Данелия сообщила, что врачи вывели его из искусственной комы. Она подтвердила, что режиссер умер от остановки сердца.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. В 1959 году он окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова.

В 1960 году вышла дебютная картина Георгия Данелии «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Он снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость