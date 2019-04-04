Умер режиссер Георгий Данелия

В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, пишет «Новая газета» со ссылкой на семью знаменитого режиссера.

Георгий Данелия на награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В конце февраля он был госпитализирован с эмфиземой легких. Состояние Данелии оценивалось как тяжелое. Впоследствии супруга режиссера Галина Юркова-Данелия сообщила, что врачи вывели его из искусственной комы. Она подтвердила, что режиссер умер от остановки сердца.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. В 1959 году он окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова.

В 1960 году вышла дебютная картина Георгия Данелии «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Он снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза».