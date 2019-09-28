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Жизнь

Умер режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров

Режиссер Марк Захаров умер после продолжительной болезни.

Режиссер Юрий Любимов и худрук "Ленкома" Марк Захаров (справа).
Режиссер Юрий Любимов и худрук "Ленкома" Марк Захаров (справа).
kremlin.ru

«После продолжительной болезни. У него было второе воспаление легких», — сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

20 августа Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Он находился в реанимации. В конце месяца его выписали, сообщает РБК.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. Он играл в студенческом театре МГУ, Пермском драматическом театре и снимался в кино. В 1965 году его пригласили в качестве режиссера в Московский театр сатиры. В 1973 году Захаров стал главным режиссером театра «Ленком».

Марк Захаров и Дмитрий Медведев в &quot;Ленкоме&quot;, 2008 год.
Марк Захаров и Дмитрий Медведев в «Ленкоме», 2008 год.
kremlin.ru

Он поставил такие спектакли и фильмы, как «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а также сериал «12 стульев». Захаров — народный артист РСФСР и СССР. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

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