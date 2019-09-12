Ученый рассчитал, что человека можно вернуть на Землю после космического полета — перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта.

Тимуру Энееву было 94 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Российской академии наук.

Тимур Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1950-х годах ученый занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты, пишет bfm.ru.

Результаты его расчетов использовали при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Также Энеев рассчитал схемы старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.