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Жизнь

Умер российский академик, доказавший возможность возвращения человека из космоса

Умер академик РАН Тимур Энеев, благодаря которому состоялся полет Юрия Гагарина в космос.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Ученый рассчитал, что человека можно вернуть на Землю после космического полета — перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта.

Тимуру Энееву было 94 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Российской академии наук.

Тимур Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1950-х годах ученый занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты, пишет bfm.ru.

Результаты его расчетов использовали при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Также Энеев рассчитал схемы старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.

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