«Тихий огонек». Умер солист группы «Високосный год»

Скончался лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом сообщил директор группы Алексей Кан на своей странице в Facebook. Музыканту было 46 лет. Именно Калинников — автор хитов «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек», «Метро» и многих других.

По словам Кана, музыкант скончался еще 25 июня. «Причиной смерти стала остановка сердца», — заявил он. По его словам, лидер «Високосного года» умер в одной из московских больниц. Остальных причин и обстоятельств произошедшего директор группы не рассказал. Также ничего не известно о дате и месте прощания.

«Поэтическая интонация Ильи Калинникова — это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе „тихий огонек“ своей души, попросту — остаться человеком», — написал Алексей Кан.

По словам Кана, группа в последние годы была «виртуальной творческой единицей». После насыщенной концертами первой половины 2000-х сменился состав, новые песни выходили все реже. В последние годы Илья Калинников свел публичную активность практически к нулю. Он жил в подмосковном городе Фрязино.

Единственный альбом группы — «Который возвращается» — вышел в 2000 году. Вскоре после выпуска он стал платиновым. После выхода сериала «Дальнобойщики» песня «Тихий огонек» стала самой известной из всех.