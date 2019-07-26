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Жизнь

Умер советский актёр Анатолий Торопов

25 июля умер народный артист России Анатолий Торопов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра, где он служил.

Анатолий Торопов.
Анатолий Торопов.
maly.ru

Артист ушел из жизни в возрасте 91 год.

Анатолий Торопов после окончания высшего театрального училища имени Щепкина был принят в труппу Малого театра, где служил 67 лет. Он играл в пьесах «Пучина», «Лес», «Доходное место», «Волки и овцы», а также снялся в фильмах «Северная повесть», «Угрюм-река», «Хождение по мукам» и «Царь Иоанн Грозный».

«Кажется, это был самый жизнерадостный актёр Малого театра, — пишут его коллеги, — Круг его интересов отличался необычной широтой, но все они имели отношение к искусству. Торопов — настоящий „домовой“ Малого. Такого количества баек и всевозможных историй из жизни нашего театра не знает больше никто. В своём роде Анатолий Михайлович был последним из могикан».

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