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Жизнь

Умер создатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Предприниматель и основатель косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер на 61-ом году жизни, пишет РБК.

Свеча. Траур
Свеча. Траур
СС0

Свой предпринимательский путь бизнесмен начал с производства дешевого геля для мыться посуды «Волшебница».

Популярный бюджетный бренд «Рецепты бабушки Агафьи» он запустил в 2002 году. Спустя шесть лет Трубников создал «Натуру Сиберику», в 2012-ом — одноименную розничную сеть Natura Siberica.

Сейчас их продукция представлена более чем в 60-ти странах.

Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд руб.

Причина смерти Трубникова не называется.

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