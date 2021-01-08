Умер создатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Свой предпринимательский путь бизнесмен начал с производства дешевого геля для мыться посуды «Волшебница».
Популярный бюджетный бренд «Рецепты бабушки Агафьи» он запустил в 2002 году. Спустя шесть лет Трубников создал «Натуру Сиберику», в 2012-ом — одноименную розничную сеть Natura Siberica.
Сейчас их продукция представлена более чем в 60-ти странах.
Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд руб.
Причина смерти Трубникова не называется.