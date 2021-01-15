Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Горин сообщил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Я с ним очень давно знаком, он был одним из самых жизнерадостных людей, которых я знал. Поэтому у меня совершенно не вяжется, что такой человек вдруг перестал существовать. От нас ушла частица чистой радости. На „Ералаше“ выросло не одно поколение. Редкий случай, когда человек в жизни соответствовал своей работе, в жизни занимался тем же, чем на работе», — рассказал РБК Горин.