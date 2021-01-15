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Жизнь

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Борис Грачевский.
Борис Грачевский.
wikimedia.org.

Горин сообщил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Я с ним очень давно знаком, он был одним из самых жизнерадостных людей, которых я знал. Поэтому у меня совершенно не вяжется, что такой человек вдруг перестал существовать. От нас ушла частица чистой радости. На „Ералаше“ выросло не одно поколение. Редкий случай, когда человек в жизни соответствовал своей работе, в жизни занимался тем же, чем на работе», — рассказал РБК Горин.

Также информацию подтвердила супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская.

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился COVID-19. Уже через неделю его госпитализировали в больницу, а 31 декабря его жена рассказала, что Грачевского в стабильно тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

9 января сообщалось, что Бориса подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

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