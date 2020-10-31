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Жизнь

Умер создатель и идейный вдохновитель главного мясного праздника на Алтае

В Барнауле на 71 году жизни скончался Иван Яшкин, бывший начальник отдела развития в управлении по пищевой промышленности края и председатель «Мясного Союза Алтая», при котором было создано само объединение и его главный праздник.

Иван Яшкин.
Иван Яшкин.
Анна Зайкова

Причина смерти не называется. Несколько лет назад у Ивана Яшкина случился обширный инфаркт, после которого по состоянию здоровья он покинул «Мясной Союз Алтая».

«Мы навсегда сохраним память об Иване Фомиче, благодарность за его труды и будем гордиться, что работали вместе. Светлая память о замечательном человеке всегда будет жить в памяти тех, кто его знал и высоко ценил. Искренне скорбим вместе с родными и близкими покойного и выражаем глубокое соболезнование в связи с постигшей их тяжелой утратой», — говорится в сообщении Алтайпищепрома.

Главным детищем Ивана Яшкина был праздник «День мясного гурмана», который возник при его непосредственном участии. Он сумел объединить предприятия и доказал им, что подобное мероприятие будет полезно всем.

Первые годы мясной фестиваль проходил в Бийске, а затем переехал в Барнаул. В 2020 году «День мясного гурмана» впервые был отменен из-за пандемии коронавируса.

&quot;День мясного гурмана&quot;
«День мясного гурмана»
Олег Богданов

Что еще известно об Иване Яшкине

Он родился 8 мая 1949 года в селе Соловьиха Петропавловского района. В 1966 году окончил школу, после чего поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет. Получив высшее образование, начал работать инструктором алтайского крайкома комсомола.

В 1973 году перебрался в село Санниково Первомайского района, где некоторое время трудился в совхозе. Потом попробовал себя на другом поприще: преподавал биологию и химию в одной из школ Рубцовского района.

Иван Яшкин.
Иван Яшкин.
Анна Зайкова

Переехав в Барнаул, начал работать в ассоциации «Алтайскотопром», «Алтайагропроде», а позже в Управлении пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края. В мае 2009 года вышел на пенсию.

Но в статусе неработающего пенсионера пробыл недолго. Уже в ноябре того же года его пригласили на должность председателя правления «Мясного союза Алтая».

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