Умер создатель и идейный вдохновитель главного мясного праздника на Алтае

Причина смерти не называется. Несколько лет назад у Ивана Яшкина случился обширный инфаркт, после которого по состоянию здоровья он покинул «Мясной Союз Алтая».

«Мы навсегда сохраним память об Иване Фомиче, благодарность за его труды и будем гордиться, что работали вместе. Светлая память о замечательном человеке всегда будет жить в памяти тех, кто его знал и высоко ценил. Искренне скорбим вместе с родными и близкими покойного и выражаем глубокое соболезнование в связи с постигшей их тяжелой утратой», — говорится в сообщении Алтайпищепрома.