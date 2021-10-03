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Жизнь

Умер создатель первого алтайского сыра Камамбер

2 октября стало известно о кончине Александра Кокорина, создателя и руководителя сыроварни «Солоновкино». Причины смерти не называются.

Александр Кокорин.
Александр Кокорин.

О смерти сыровара рассказали в соцсетях.

«Сегодня покинул этот мир Александр Васильевич Кокорин. Настоящий друг и учитель для многих из нас. Мудрый, добрый, готовый прийти на помощь в любую минуту. Саша всегда был примером настоящего труженика и мастера. Он многим успел передать свою мудрость, заботу, чувство справедливости», — говорится в сообщении.

Напомним, Александр Кокорин стал известен тем, что на заре импортозамещения вместе с супругой Аллой запустил первую на Алтае ремесленную сыроварню и начал в небольших объемах выпускать импортные сыры по типу Камамбер.

В 2019 году сыр «Сибиряк», который делает «Солоновкино», завоевал бронзовую медаль на престижном Международном сырном салоне (Mondial du Fromage 2019).

Продукция сыроварни &quot;Солоновкино&quot;
Продукция сыроварни «Солоновкино»
Анна Зайкова

В последнее время предприятие Александра Кокорина расширило ассортимент, начало заниматься производством мясной продукции и натуральных сладостей. Также в «Солоновкино» проходили обучающие семинары по производству сыров.

Altapress.ru выражает соболезнования родным и близким Александра Кокорина.

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